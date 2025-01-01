Спектакль Преступление и наказание

Рок-опера по мотивам романа Ф. М. Достоевского

Авторское трио Андрея Кончаловского, Эдуарда Артемьева и Юрия Ряшенцева задумало создать рок-оперу по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» еще 35 лет назад. Однако воплотить эту идею удалось лишь в марте 2016 года. В результате получился уникальный проект, который соединяет классическую литературу с энергией рок-музыки.

Бандитские 90-е и элементы рок-оперы

На сцене Театра мюзикла зрителей ожидает перенесение в атмосферу 90-х годов, полных бандитских разборок и напряжения. В этой версии пьесы переплетаются рваные танцы, старомодный балладный рок и динамичные каскадерские трюки, которые добавляют спектаклю драйва и напряжения.