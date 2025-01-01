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Преступление и наказание
Билеты от 1000₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Рок-опера по Достоевскому — про 90-е
Постановка
Московский театр мюзикла 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Рок-опера по мотивам романа Ф. М. Достоевского

Авторское трио Андрея Кончаловского, Эдуарда Артемьева и Юрия Ряшенцева задумало создать рок-оперу по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» еще 35 лет назад. Однако воплотить эту идею удалось лишь в марте 2016 года. В результате получился уникальный проект, который соединяет классическую литературу с энергией рок-музыки.

Бандитские 90-е и элементы рок-оперы

На сцене Театра мюзикла зрителей ожидает перенесение в атмосферу 90-х годов, полных бандитских разборок и напряжения. В этой версии пьесы переплетаются рваные танцы, старомодный балладный рок и динамичные каскадерские трюки, которые добавляют спектаклю драйва и напряжения.

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Станислав Беляев
Денис Котельников
Ефим Шифрин
Мария Биорк
Галина Безрук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
16 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
18 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
19 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
20 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
22 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
23 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
25 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
26 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
27 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
28 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
29 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
30 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽
2 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
3 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
4 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
5 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
6 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1000 ₽
7 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание

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