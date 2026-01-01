Оповещения от Киноафиши
Спектакль Ревизор

Постановка
Театр Терезы Дуровой 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Новая интерпретация «Ревизора» Гоголя

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» остаётся актуальной в любое время. Она легко находит отклик в сердцах зрителей, поскольку проблемы, затронутые в произведении, вечно повторяются. Режиссёр Олег Ильин предлагает собственный взгляд на классический текст, исследуя не только социальную сатиру, но и глубинную психологию героев.

Персонажи и их взаимоотношения

В этом спектакле Хлестаков предстает простодушным и доверчивым молодым человеком, который с лёгкостью включает себя в интриги городничего и его свиты. Однако, поверив в свой новый статус, он в итоге оказывается обманутым больше всех остальных.

Сценография и атмосфера

С появлением Хлестакова весь уездный город N меняется до неузнаваемости. Сценография спектакля акцентирует внимание на гротескности происходящего: улицы с игрушечными домами, не соответствующими реальным масштабам, подчеркивают абсурдность ситуаций.

Взаимодействие со зрителем

Авансцена активно вовлекает зрителей в действие, создавая атмосферу, в которой каждый может почувствовать себя частью комической истории. Этот элемент взаимодействия делает спектакль ещё более живым и незабываемым.

Приглашаем вас на уникальную интерпретацию классической комедии, которая заставит задуматься о вечных человеческих ценностях и пороках общества!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Григорий Чеглаков
Михаил Бубер
Павел Мальцев
Наталья Самсонова
Гульмарьям Смирнова

Купить билет на спектакль Ревизор

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
20 марта пятница
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
15 апреля среда
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
30 апреля четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽
21 мая четверг
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 800 ₽

