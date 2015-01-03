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Преступление и наказание
Билеты от 800₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Достоевского

На суд зрителя представлен спектакль, основанный на романе Ф.М. Достоевского. Этот яркий театральный проект погружает современного зрителя в пучину острых социальных и психологических проблем, актуальных и в наши дни.

Смысл и содержание

Спектакль отражает средоточие пороков и болезней общества, персонифицированных в каждом из героев романа. Зрители смогут увидеть, как внутренние конфликты и страдания персонажей перекликаются с их собственными переживаниями.

Цель нашей постановки — побудить зрителя заглянуть в свою душу и задать себе важные вопросы: «Правильно ли я живу?» и «Что для меня значит быть человеком?» Ибо самое страшное наказание за содеянное — это мучения человеческой души.

Не упустите возможность

Приходите на наш спектакль, чтобы пережить незабываемые эмоции и задуматься о смысле жизни. Не упустите шанс увидеть, как классика русской литературы оживает на сцене в исполнении талантливых актёров.

Режиссер
Сергей Ковалев
В ролях
Андрей Щукин
Марина Саускан
Наталья Кабаева
Ирина Новикова
Ирина Сологалова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
24 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание

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