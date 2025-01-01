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Питер Пэн
Билеты от 1700₽
Киноафиша Питер Пэн

Спектакль Питер Пэн

Постановка
Театр им. Вахтангова 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Сказка для детей и взрослых: «Питер Пэн»

Погрузитесь в волшебный мир, где звезды говорят, люди летают, а странные события — это норма. Главный герой, Питер Пэн, отказывается взрослеть и живет среди фей в Кенсингтонском парке. Однажды ночью он появляется в доме Дарлингов вместе с феей Чинь-Чин, и вскоре Джон, Майкл и Венди отправляются с ним в сказочную страну. Здесь они встречают русалок, пиратов, индейцев и становятся частью удивительных приключений, полных неожиданных испытаний, от которых их спасает Питер, побеждая грозного Капитана Крюка.

Режиссерский взгляд

Александр Коручеков, режиссер постановки, считает историю Питера Пэна не просто детской сказкой, а глубоким произведением с множеством смыслов. «Эта история — не просто сказка о мальчике, который не хочет взрослеть. Она ставит вопросы о взрослении, о том, как из мечтательного ребенка вырастает взрослый, иногда скучный человек. Питер — символ детства, он остается ребенком, но за это платит одиночеством. Мы стремимся показать, как важно сохранять в себе ребенка и умение играть», — говорит Коручеков.

Особенности спектакля

В спектакле, подготовленном студентами IV курса Театрального института им. Б. Щукина, акцент сделан на взаимодействие с юными зрителями. Зрители станут участниками спектакля, что позволит каждому ребенку продолжить игру уже дома, задумываясь о смысле увиденного.

  • Кому подойдет: детям от 6-7 лет и их родителям, особенно тем, кто в душе остался ребенком
  • Тесное взаимодействие с аудиторией: дети вовлекаются в происходящее на сцене и становятся соавторами представления
Режиссер
Александр Коручеков
В ролях
Юрий Цокуров
Виталий Довгалюк
Илья Крикливец
Алексей Волков
Евгения Ивашова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
12:00 от 1700 ₽
28 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
12:00 от 1900 ₽

Фотографии

Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн Питер Пэн

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