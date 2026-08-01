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Спектакль 12 ночь

18+
Возраст 18+
Билеты от 950₽

О спектакле

"Двенадцатая ночь" Московского молодежного театра

Не пропустите романтическую комедию Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь", которую представит Московский Молодёжный Театр. Этот спектакль обещает стать настоящим событием для всех любителей театра!

Сюжетная линия

В центре сюжета — близнецы Виола и Себастьян, разлучённые в результате кораблекрушения. Виола, принявшая облик юноши, начинает испытывать чувства к герцогу Орсино. Однако, у Орсино есть своё увлечение — графиня Оливия. Интрига нарастает, когда Оливия влюбляется в Виолу, принимая её за мужчину. Эта запутанная ситуация обернётся множеством комических и трогательных моментов.

Интересные факты

Спектакль "Двенадцатая ночь" считается одним из самых популярных произведений Шекспира. Его исполняют на сценах по всему миру, и каждая интерпретация уникальна. В этом спектакле зрители смогут насладиться не только яркими персонажами, но и великолепной музыкой, которая станет важной частью атмосферы.

Почему стоит посмотреть?

"Двенадцатая ночь" — это не только комедия, но и глубокая история о любви, идентичности и поиске себя. Не упустите шанс увидеть талантливых актёров в захватывающем спектакле, который подарит вам множество эмоций и хорошего настроения!

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Август
15 августа суббота
19:00
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
от 950 ₽
16 августа воскресенье
19:00
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
от 950 ₽

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