Спектакль Потехе час, или Time for Fun

Постановка от уникального Санкт-Петербургского театра пластики рук HAND MADE

Давно ли вы ощущали себя в театре ребёнком? Спектакль «Потехе - час» от уникального Санкт-Петербургского театра пластики рук HAND MADE подарит вам целую гамму положительных эмоций!

Язык рук

Актёры театра общаются со зрителями на универсальном языке, понятном всем — языке рук! Изумительные образы и декорации словно появляются из воздуха и растворяются в нём, создавая волшебную атмосферу.

Таланты театра

Режиссёр спектакля и художественный руководитель театра — заслуженный артист России, двукратный лауреат Высшей Театральной Премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» — Андрей Князьков. Его талант и креативность делают каждое представление уникальным.

Для всех возрастов

Спектакль ориентирован на зрителей от 6 до 99 лет и подарит хорошее настроение, а также откроет перед вами удивительный мир пластики рук. Не упустите возможность вновь стать ребёнком и насладиться этим невероятным представлением!