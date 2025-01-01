Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Потехе час, или Time for Fun
Киноафиша Потехе час, или Time for Fun

Спектакль Потехе час, или Time for Fun

Уникальное зрелище, основанное на ловкости рук актеров
Постановка
Семьянюки 12+
Режиссер Андрей Князьков
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Постановка от уникального Санкт-Петербургского театра пластики рук HAND MADE

Давно ли вы ощущали себя в театре ребёнком? Спектакль «Потехе - час» от уникального Санкт-Петербургского театра пластики рук HAND MADE подарит вам целую гамму положительных эмоций!

Язык рук

Актёры театра общаются со зрителями на универсальном языке, понятном всем — языке рук! Изумительные образы и декорации словно появляются из воздуха и растворяются в нём, создавая волшебную атмосферу.

Таланты театра

Режиссёр спектакля и художественный руководитель театра — заслуженный артист России, двукратный лауреат Высшей Театральной Премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» — Андрей Князьков. Его талант и креативность делают каждое представление уникальным.

Для всех возрастов

Спектакль ориентирован на зрителей от 6 до 99 лет и подарит хорошее настроение, а также откроет перед вами удивительный мир пластики рук. Не упустите возможность вновь стать ребёнком и насладиться этим невероятным представлением!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
19:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Потехе час, или Time for Fun Потехе час, или Time for Fun Потехе час, или Time for Fun

В ближайшие дни

Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
15 ноября в 16:00 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Ревизор
12+
Комедия
Ревизор
12 сентября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
26 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше