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Лада, или Радость
Киноафиша Лада, или Радость

Спектакль Лада, или Радость

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-сказка по повести Тимура Кибирова в Небольшом драматическом театре

Спектакль «Лада, или Радость» — это уникальная театральная работа, которую создатели условно обозначают как сказку для взрослых. Основанный на повести Тимура Кибирова, он рассказывает трогательную историю о собаке Ладе, оставленной нерадивыми хозяевами зимовать в заброшенной деревне вместе с тремя ее обитателями.

Жизнь в забытой деревне

Действие спектакля разворачивается в маленькой, забытой богом деревне, где течет жизнь людей с их горестями и радостями, ценностями и потерями. Режиссер и актеры, используя этюдный метод, раскрывают биографии персонажей гораздо шире, чем это прописано в оригинальной книге. Каждый из них становится частью общей притчи о человечности и взаимопомощи.

Тема верности и любви

Спектакль поднимает важные нравственные вопросы, такие как верность, взаимовыручка, благородство и смелость. Он показывает, что даже в деревне с тремя домами есть смысл жизни, если человеку есть, кому отдать свою любовь. Семейные ценности остаются актуальными всегда: родная семья может исчезнуть, но сосед, заплутавший мигрант или даже собака могут стать настоящими родными.

Эмоции и связь с Родиной

«Лада, или Радость» — это не просто спектакль, а трогательная сказка, полная сострадания и любви к людям своей земли. Это попытка остановить бешено несущийся информационный век и вновь почувствовать свою связь с Родиной и корнями. Погрузитесь в этот удивительный мир на два часа, чтобы вспомнить о самом важном.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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