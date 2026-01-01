Спектакль Проделки Эмиля из Лённеберги

Спектакль для детей по произведению Астрид Линдгрен

Спектакль по одноимённому произведению всеми любимой Астрид Линдгрен рассказывает о мальчике по имени Эмиль, который сильно любит шалить и часто упрямится. Из-за этого обитатели городка постоянно ругают его и предсказывают, что из такого сорванца ничего хорошего не выйдет. Однако Эмиль, вопреки всем ожиданиям, совершает героический поступок, что заставляет изменить мнение о нём.

Этот яркий и весёлый спектакль подарит зрителям множество положительных эмоций и закончится трогательным финалом. Интересно, что спектакль будет не только увлекателен для детей, но и поучителен для взрослых!

В постановке совместно с профессиональными артистами задействованы дети-ученики театральных студий города, что добавляет спектаклю особое очарование.

