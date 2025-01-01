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Спектакль Последнее письмо

Постановка
Эрмитаж 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Отражение эпохи в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»

Спектакль по мотивам романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» передает глубокую эмоциональную суть произведения через одну небольшую, но значимую главу. Это история о любви, вере и прощении, воплощенная в переписке матери и сына — письме, написанном перед смертью, и ответе, пришедшем спустя двадцать лет.

Великий роман на театральной сцене

«Жизнь и судьба» — роман, названный «Войной и миром» XX века, невероятно сложен для театральной адаптации. Но спектакль позволяет прикоснуться к его смыслу через одну зеркальную грань, отражающую трагедию, красоту и величие человеческого сердца.

Сила любви и веры

Василий Гроссман писал: «Самое прекрасное, что есть в мире, это живое сердце человека». Эта постановка — попытка через камерную историю показать величие человеческого духа, готового прощать и жертвовать ради любви.

Режиссер
Николай Шейко
В ролях
Александра Ислентьева
Сергей Щепачев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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