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Попрыгунья
Билеты от 750₽
Киноафиша Попрыгунья

Спектакль Попрыгунья

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

История предательства и раскаяния по рассказу Антона Чехова

«Попрыгунья» — рассказ Антона Чехова, написанный в ноябре 1891 года, основан на реальной истории предательства, потери и раскаяния. Это произведение глубоко исследует внутренний мир человека, его чувства и реакции в моменты кризиса.

Исследование женской души в критической ситуации
Марк Розовский продолжает своё исследование природы женской души в критической ситуации. В спектакле он раскрывает внутренний конфликт героини, её борьбу с собой и окружающим миром, ставя акцент на эмоции и психологическую составляющую.

Русские романсы в исполнении живого оркестра
Спектакль наполнен русскими романсами, которые исполняет живой оркестр, добавляя глубину и атмосферность происходящему на сцене. Музыка становится важным элементом постановки, усиливая эмоциональную нагрузку и раскрывая душевное состояние героини.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Александр Чернявский
Андрей Молотков
Виктория Корлякова
Яна Прыжанкова
Игорь Скрипко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
27 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
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