Спектакль История лошади

Философская притча Льва Толстого

В 1975 году Марк Розовский ставил в БДТ «Историю лошади», основанную повести Льва Толстого «Холстомер». Однако результатом стал не просто адаптированный текст, а авторская работа — музыкально-драматическая композиция с зонгами, стихи для которых написал поэт Юрий Ряшенцев. В какой-то момент в постановку вмешался Георгий Товстоногов, и спектакль с Евгением Лебедевым в роли Холстомера, который стал огромным успехом на долгие годы, был подписан его именем.

Возвращение 37 лет спустя

Спустя 37 лет Марк Розовский возвращается к этому материалу. В главной роли — Владимир Юматов, о котором режиссер говорит: «Актерская глыба. Мощь его изъявлений поразительна». Постановка приурочена к открытию новой сцены театра.

Международный успех спектакля

Летом спектакль был представлен на фестивале мюзикла в Южной Корее, где получил Гран-при, а Владимир Юматов был удостоен премии за лучшую мужскую роль.