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История лошади
Билеты от 500₽
Киноафиша История лошади

Спектакль История лошади

Драматическая история, с какой стороны ни посмотри
Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Философская притча Льва Толстого

В 1975 году Марк Розовский ставил в БДТ «Историю лошади», основанную повести Льва Толстого «Холстомер». Однако результатом стал не просто адаптированный текст, а авторская работа — музыкально-драматическая композиция с зонгами, стихи для которых написал поэт Юрий Ряшенцев. В какой-то момент в постановку вмешался Георгий Товстоногов, и спектакль с Евгением Лебедевым в роли Холстомера, который стал огромным успехом на долгие годы, был подписан его именем.

Возвращение 37 лет спустя

Спустя 37 лет Марк Розовский возвращается к этому материалу. В главной роли — Владимир Юматов, о котором режиссер говорит: «Актерская глыба. Мощь его изъявлений поразительна». Постановка приурочена к открытию новой сцены театра.

Международный успех спектакля

Летом спектакль был представлен на фестивале мюзикла в Южной Корее, где получил Гран-при, а Владимир Юматов был удостоен премии за лучшую мужскую роль.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Владимир Юматов
Денис Юченков
Юрий Голубцов
Юрий Шайхисламов
Игорь Скрипко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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