Герой нашего времени
Билеты от 700₽
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
Режиссер Семен Спесивцев
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль-оперетта Семёна Спесивцева «Герой нашего времени» в Москве

Роман «Герой нашего времени» — одна из ярчайших страниц творчества М.Ю. Лермонтова. Он состоит из пяти отдельных повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мэри» и «Фаталист», связанных образом главного героя — Печорина. Лермонтов подчеркивает типичность фигуры Печорина для русской дворянской молодежи 30-х годов XIX века, отмечая в предисловии: «Герой нашего времени... это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения».

Характер Печорина: «Лишний человек»

Печорин, по собственному признанию, страдает от скуки, и все его поступки продиктованы стремлением преодолеть эту скуку. Похищение красавицы-черкешенки Белы, вмешательство в жизнь контрабандистов, дуэль с Грушницким — вот далеко не полный список «подвигов» героя. Хотя жизнь его кажется чередой захватывающих приключений, на самом деле Печорин лишь пытается заполнить пустоту своего существования. «Какое мне дело до радостей и бедствий человеческих» — говорит он, проходя «транзитом» сквозь судьбы людей, нигде не задерживаясь надолго.

Спектакль как рок-драма

Спектакль относится к жанру рок-драмы, и режиссер-постановщик Семен Спесивцев объединяет песни Виктора Цоя с драмой Лермонтова. Это создает уникальный микс, который позволяет зрителям вновь попытаться разгадать характер Печорина — героя своего времени, символа своей эпохи. Эпохи, подарившей России новых героев и новую литературу.

Уроки жизни от Печорина

Как бы то ни было, на ошибках учатся, и если это действительно так, историю Печорина можно озаглавить «Курс лекций для начинающих жить». Не упустите возможность увидеть этот спектакль и задуматься о глубоком смысле и актуальности человеческих переживаний в любые времена.

16 октября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

