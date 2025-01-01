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Палата №6
Билеты от 1200₽
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Спектакль Палата №6

Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Экзистенциальный кризис и абсурдность русского мироустройства

Режиссер Евгений Закиров отказывается от привычной эстетики сумасшествия в театре, предпочитая сосредоточиться на экзистенциальном кризисе. Главным мотивом спектакля становится история слабого интеллигентного героя, который теряется в абсурдности русского мироустройства. В этом произведении переплетаются философия, неспешная лирика и абсурдный юмор, с трагедией, характерной для Чехова. Когда могло произойти чудо, случается нелепость, которая и губит человека.

Любовь, как форма взаимодействия
Евгений Закиров подчеркивает, что его постановка далеко не о психиатрической больнице. Главная тема спектакля — стоит ли бороться с чем-либо вообще. Для режиссера также важна форма любви, представленной в отношениях между врачом и пациентом. Эти два человека, каждый по-своему изменивший жизнь другого, становятся важными фигурами, открывающими друг в друге целый мир. Однако, судьба распорядилась так, что они оказались по разные стороны баррикад: как жертва и палач.

Режиссер
Евгений Закиров
В ролях
Сергей Беляев
Андрей Гусев
Мамука Патарава
Константин Константинов
Иван Сапфиров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽
21 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1200 ₽
23 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
19 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 2200 ₽

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