Спектакль Палата №6

Экзистенциальный кризис и абсурдность русского мироустройства

Режиссер Евгений Закиров отказывается от привычной эстетики сумасшествия в театре, предпочитая сосредоточиться на экзистенциальном кризисе. Главным мотивом спектакля становится история слабого интеллигентного героя, который теряется в абсурдности русского мироустройства. В этом произведении переплетаются философия, неспешная лирика и абсурдный юмор, с трагедией, характерной для Чехова. Когда могло произойти чудо, случается нелепость, которая и губит человека.

Любовь, как форма взаимодействия

Евгений Закиров подчеркивает, что его постановка далеко не о психиатрической больнице. Главная тема спектакля — стоит ли бороться с чем-либо вообще. Для режиссера также важна форма любви, представленной в отношениях между врачом и пациентом. Эти два человека, каждый по-своему изменивший жизнь другого, становятся важными фигурами, открывающими друг в друге целый мир. Однако, судьба распорядилась так, что они оказались по разные стороны баррикад: как жертва и палач.