«Поминальная молитва» в Молодёжном театре на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке представляет спектакль «Поминальная молитва», основанный на произведении Шолом-Алейхема.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в деревне Анатовка, где веками мирно сосуществуют русские, украинцы и евреи. В этом уникальном поселении люди живут вместе и работают вместе, но умирают по старинному обычаю, каждое со своей традицией — русские отправляются на одно кладбище, евреи — на другое.

В деревне есть свои характерные персонажи: русский поп, еврейский ребе, а также такие жители, как Степан-плотник, Мотеле-портной, Федька-писарь и молочник Тевье-Тевль. Молочник имеет пять дочерей, две коровы и одну лошадь. Евреи зовут его Тевье, а русские — Тевлем.

Интересные факты

Спектакль позволяет зрителям заглянуть в повседневную жизнь и обычаи разных народов, показывая, как эти обычаи переплетаются и сосуществуют в одном месте. Режиссёр, выбирая этот материал, стремится показать культурное разнообразие и единство человеческих переживаний, объединенных общими ценностями.

«Поминальная молитва» в Молодёжном театре на Фонтанке — это спектакль о жизни, смерти и культуре, который напоминает нам о важности взаимопонимания и уважения между народами.