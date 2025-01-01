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Поминальная молитва
Киноафиша Поминальная молитва

Спектакль Поминальная молитва

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Поминальная молитва» в Молодёжном театре на Фонтанке

Молодёжный театр на Фонтанке представляет спектакль «Поминальная молитва», основанный на произведении Шолом-Алейхема.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в деревне Анатовка, где веками мирно сосуществуют русские, украинцы и евреи. В этом уникальном поселении люди живут вместе и работают вместе, но умирают по старинному обычаю, каждое со своей традицией — русские отправляются на одно кладбище, евреи — на другое.

В деревне есть свои характерные персонажи: русский поп, еврейский ребе, а также такие жители, как Степан-плотник, Мотеле-портной, Федька-писарь и молочник Тевье-Тевль. Молочник имеет пять дочерей, две коровы и одну лошадь. Евреи зовут его Тевье, а русские — Тевлем.

Интересные факты

Спектакль позволяет зрителям заглянуть в повседневную жизнь и обычаи разных народов, показывая, как эти обычаи переплетаются и сосуществуют в одном месте. Режиссёр, выбирая этот материал, стремится показать культурное разнообразие и единство человеческих переживаний, объединенных общими ценностями.

«Поминальная молитва» в Молодёжном театре на Фонтанке — это спектакль о жизни, смерти и культуре, который напоминает нам о важности взаимопонимания и уважения между народами.

Режиссер
Наталья Никитина
В ролях
Анатолий Рычагов
Валерий Саломахин
Елена Сапронова
Елена Кашинцева
Лидия Гурьянова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва Поминальная молитва

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