Спектакль Сирано де Бержерак

Сирано де Бержерак: переосмысление героя

В новой постановке Александра Баргмана «Сирано де Бержерак» зрители смогут увидеть попытку глубинного погружения в личность знаменитого героя. Режиссер стремится прорваться сквозь исторические, культурные и театральные легенды, чтобы представить живого Сирано таким, какой он был на самом деле.

Тематика и концепция

Спектакль исследует внутренний мир гасконца Сирано — человека, который яростно любит, но бежит от своей любви. Как жил и дышал этот персонаж, осененный надеждой на счастье и одновременно разрушенный ею? Баргман задается вопросом, что стояло за внешним образом Сирано и какие внутренние демоны его терзали.

Почему стоит посмотреть

Постановка обещает быть не только глубоким исследованием характера, но и ярким театральным событием. Это шанс увидеть классического героя в новом свете и понять его в контексте исторической и культурной атмосферы.