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Сирано де Бержерак
Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сирано де Бержерак: переосмысление героя

В новой постановке Александра Баргмана «Сирано де Бержерак» зрители смогут увидеть попытку глубинного погружения в личность знаменитого героя. Режиссер стремится прорваться сквозь исторические, культурные и театральные легенды, чтобы представить живого Сирано таким, какой он был на самом деле.

Тематика и концепция

Спектакль исследует внутренний мир гасконца Сирано — человека, который яростно любит, но бежит от своей любви. Как жил и дышал этот персонаж, осененный надеждой на счастье и одновременно разрушенный ею? Баргман задается вопросом, что стояло за внешним образом Сирано и какие внутренние демоны его терзали.

Почему стоит посмотреть

Постановка обещает быть не только глубоким исследованием характера, но и ярким театральным событием. Это шанс увидеть классического героя в новом свете и понять его в контексте исторической и культурной атмосферы.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Евгений Шумейко
Владимир Карпов
Сергей Агафонов
Алексей Ведерников
Олег Абалян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1500 ₽
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Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак

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