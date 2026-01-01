Спектакль Буратино

«Буратино» — музыкальная сказка для маленьких зрителей

Горячо любимая детьми сказка А. Н. Толстого, «Буратино», оживает перед маленькими слушателями в уникальном музыкальном формате. Спектакль исполняют звезды Мариинского театра, создавая волшебную атмосферу благодаря вибрафону, шумовым ударным инструментам, фортепиано, скрипке и тромбону.

Сюжет и глубина

Главный герой, деревянный человечек по имени Буратино, проходит через различные испытания. В процессе он обретает веру в себя и силу духа, что помогает ему найти ключик к своему счастью. Эта история учит детей важным жизненным ценностям и вдохновляет на саморазвитие.

Творческая команда

Спектакль подготовила талантливая команда: режиссером и автором стала Ольга Пикколо, а художником — Анастасия Яркова. Музыкальное сопровождение обеспечивают артисты Мариинского театра: Сергей Буранов (вибрафон, перкуссия), Федор Романов (тромбон) и Светлана Таипова (фортепиано).

