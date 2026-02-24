Спектакль Мандельштам. Большой вечер поэзии

Большой вечер поэзии, посвящённый Осипу Мандельштаму

Осип Мандельштам — один из самых значительных русских поэтов Серебряного века. Его творческий путь начался в девятнадцать лет, когда он впервые увидел свои стихи на страницах печати. К сожалению, в возрасте сорока семи лет поэт трагически погиб в пересыльном лагере на пути к Колыме. Однако спустя два десятилетия после его смерти, произведения Мандельштама вновь начали возвращаться к читателям.

Читает Антон Тарасов

На вечере поэзии услышите чтение от Антона Тарасова — художественного руководителя театра «НЕОЛИРА». Его чуткость и эрудиция, сочетающиеся с искренностью и пониманием, позволят зрителям по-новому взглянуть на гениальную поэзию Мандельштама и других классиков русской литературы.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон Тарасов получил психологическое образование, но его карьера сложилась иначе. Он стал композитором, создав множество известных хитов, которые регулярно звучат в Мариинском театре. Также он является автором романа «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы как критиков, так и читателей. В дополнение к этому, Антон основал театр «НЕОЛИРА» и организует ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время театр представил более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, стендапы, квартирники и множество спектаклей. Каждый проект театра неизменно дарит зрителям неповторимые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, посвящённого великому поэту, и окунитесь в мир его поэзии вместе с Антоном Тарасовым.