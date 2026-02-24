Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мандельштам. Большой вечер поэзии
Киноафиша Мандельштам. Большой вечер поэзии

Спектакль Мандельштам. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О спектакле

Большой вечер поэзии, посвящённый Осипу Мандельштаму

Осип Мандельштам — один из самых значительных русских поэтов Серебряного века. Его творческий путь начался в девятнадцать лет, когда он впервые увидел свои стихи на страницах печати. К сожалению, в возрасте сорока семи лет поэт трагически погиб в пересыльном лагере на пути к Колыме. Однако спустя два десятилетия после его смерти, произведения Мандельштама вновь начали возвращаться к читателям.

Читает Антон Тарасов

На вечере поэзии услышите чтение от Антона Тарасова — художественного руководителя театра «НЕОЛИРА». Его чуткость и эрудиция, сочетающиеся с искренностью и пониманием, позволят зрителям по-новому взглянуть на гениальную поэзию Мандельштама и других классиков русской литературы.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон Тарасов получил психологическое образование, но его карьера сложилась иначе. Он стал композитором, создав множество известных хитов, которые регулярно звучат в Мариинском театре. Также он является автором романа «Пару штрихов тому назад» и трёхтомника «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы как критиков, так и читателей. В дополнение к этому, Антон основал театр «НЕОЛИРА» и организует ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. За это время театр представил более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, стендапы, квартирники и множество спектаклей. Каждый проект театра неизменно дарит зрителям неповторимые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, посвящённого великому поэту, и окунитесь в мир его поэзии вместе с Антоном Тарасовым.

Купить билет на спектакль Мандельштам. Большой вечер поэзии

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
29 июня понедельник
19:00
Современник Санкт-Петербург, Некрасова, 1/38
от 600 ₽

В ближайшие дни

Праздник, праздник!
16+
Музыка
Праздник, праздник!
5 апреля в 19:00 Буфф
от 1900 ₽
Фальшивая нота
16+
Драма
Фальшивая нота
27 марта в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Костюмер
16+
Премьера Драма
Костюмер
8 мая в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 2700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше