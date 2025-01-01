Спектакль «Полярная болезнь» по пьесе современного драматурга Марии Малухиной о жизни на Крайнем севере

«Полярная болезнь» — это пьеса современного российского драматурга Марии Малухиной, перенесущая зрителей в атмосферу 1996 года на Крайнем Севере. В этом холодном и суровом мире героини сталкиваются с испытаниями, которые проверяют их внутреннее состояние и силу духа.

История о надежде и отчаянии

Пьеса погружает нас в многослойную историю о надежде, отчаянии и поисках тепла в холодном мире. Главные героини — Татьяна, Любаша и Валя — оказываются в непростых обстоятельствах, каждая из них несет свою боль и переживания. Однако именно их дружба и поддержка друг друга помогают преодолеть трудности.

Путь к пониманию и теплу

Приглашаем вас вместе с героинями пройти весь путь их испытаний и узнать, чем закончится эта трогательная история. «Полярная болезнь» — это не только рассказ о личных драмах, но и глубокая аллегория о силе женской дружбы и способности находить свет даже в самые темные времена.

Не упустите возможность увидеть эту значимую пьесу на сцене и погрузиться в уникальную атмосферу, созданную талантливой командой.