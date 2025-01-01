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Полярная болезнь
Билеты от 850₽
Киноафиша Полярная болезнь

Спектакль Полярная болезнь

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Полярная болезнь» по пьесе современного драматурга Марии Малухиной о жизни на Крайнем севере

«Полярная болезнь» — это пьеса современного российского драматурга Марии Малухиной, перенесущая зрителей в атмосферу 1996 года на Крайнем Севере. В этом холодном и суровом мире героини сталкиваются с испытаниями, которые проверяют их внутреннее состояние и силу духа.

История о надежде и отчаянии

Пьеса погружает нас в многослойную историю о надежде, отчаянии и поисках тепла в холодном мире. Главные героини — Татьяна, Любаша и Валя — оказываются в непростых обстоятельствах, каждая из них несет свою боль и переживания. Однако именно их дружба и поддержка друг друга помогают преодолеть трудности.

Путь к пониманию и теплу

Приглашаем вас вместе с героинями пройти весь путь их испытаний и узнать, чем закончится эта трогательная история. «Полярная болезнь» — это не только рассказ о личных драмах, но и глубокая аллегория о силе женской дружбы и способности находить свет даже в самые темные времена.

Не упустите возможность увидеть эту значимую пьесу на сцене и погрузиться в уникальную атмосферу, созданную талантливой командой.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 850 ₽

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