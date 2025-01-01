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Поллианна
Киноафиша Поллианна

Спектакль Поллианна

Постановка
Комедианты 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Поллианна» в театре «Комедианты»

Спектакль «Поллианна» в театре «Комедианты» создан по мотивам знаменитого произведения Элинор Портер, которое стало классикой мировой литературы. Эта история о девочке, которая меняет жизнь окружающих, заражая их своим оптимизмом, близка и понятна каждому, кто стремится видеть в жизни светлые стороны.

Сюжет

Одиннадцатилетняя Поллианна, после смерти отца, переезжает в дом своей строгой и властной тёти Полли в небольшом городке. Тётя Полли установила в доме чёткий и скучный порядок, но Поллианна не собирается мириться с таким укладом. Она привносит в жизнь своего нового окружения игру, которой её научил отец. Смысл игры прост — находить радость в любой, даже самой сложной ситуации. Чем труднее найти радость, тем интереснее, утверждает Поллианна, и её оптимизм вскоре начинает менять всех вокруг.

С появлением Поллианны изменяется не только жизнь тёти Полли, которая заново открывает для себя радости жизни, но и судьба доктора Томаса Чилтона, давнего знакомого семьи. В спектакле развивается теплая и трогательная история, полная доброты и веры в лучшее.

Особенности постановки

Спектакль «Поллианна» в театре «Комедианты» насыщен музыкой, созданной композитором Евгением Петровым, пластическими этюдами и забавными сценами. Здесь каждый найдет для себя что-то близкое, будь то весёлые сюрпризы или моменты душевного оздоровления, которое так важно в нашей повседневной жизни.

Почему стоит посмотреть

«Поллианна» — это не просто спектакль, а настоящая игра в радость, которая способна изменить взгляды на жизнь. Это история, которая вдохновляет на то, чтобы находить счастье в мелочах и делиться этим счастьем с окружающими. Спектакль станет отличным выбором для тех, кто хочет окунуться в мир доброты, музыки и светлого оптимизма.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Жанна Куприянова
Юлия Бурцева
Елизавета Чернова
Кристина Комкина
Илья Булгаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна

В ближайшие дни

Вдох
18+
Иммерсивный
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от 2900 ₽
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