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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

0+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Шедевр мировой классики — балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» — величайший балет, который на протяжении столетий остается символом русского искусства и мировой классики. Эта постановка, основанная на музыке Петра Ильича Чайковского, стала истинным шедевром, покорив сердца зрителей по всему миру.

Классическая хореография

Театр русского балета имени Анны Павловой представляет классическую версию «Лебединого озера», сохраняющую величие и замысел великих хореографов прошлого. Изящные па, драматическая история любви и волшебства, а также грандиозные массовые сцены создают потрясающую атмосферу на сцене.

Непревзойденная символика

Образ Белого Лебедя стал воплощением красоты, грации и чистоты, а сам балет символизирует силу и величие русского балета. Каждое движение танцоров — это воплощение высокого мастерства и глубокого чувства, которое на протяжении веков восхищает зрителей.

Мастерство артистов

Постановка отличается высоким профессионализмом коллектива. Артисты балета ежедневно совершенствуют свое мастерство на собственной репетиционной базе театра под руководством педагогов, имеющих опыт работы в Мариинском театре. Их выступление — это слияние таланта, труда и страсти к искусству.

Изящные костюмы и декорации

Великолепные костюмы и красочные декорации, созданные лучшими специалистами, дополняют спектакль, погружая зрителей в волшебный мир «Лебединого озера». Каждая деталь — от плавного полета лебедей до строгой элегантности костюмов — продумана до мелочей, создавая поистине захватывающий зрелищный опыт.

Не упустите шанс увидеть этот шедевр мирового балета в исполнении одной из лучших трупп, сохранившей верность классическим традициям.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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