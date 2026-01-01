Лирическая комедия о жизни матери и дочери

Спектакль «Пока она умирала» по пьесе Надежды Птушкиной — это лирическая комедия, в которой соединяются тонкий юмор и глубокая драма. Он наполняет сердца зрителей верой в чудо и придаёт нотки надежды даже в самые безнадёжные моменты жизни.

История разворачивается вокруг двух женщин: пожилой матери и её немолодой дочери, которые живут в замкнутом мире одной квартиры. Дочь, полностью посвятившая себя заботе о матери, забыла о своих собственных мечтах и желаниях. Их однообразное существование меняется с неожиданным визитом незнакомца, попадающего в их дом под Новый год. Этот случайный гость становится катализатором череды чудесных перемен.

Спектакль дарит зрителю ощущение новогоднего волшебства и напоминает о том, что никогда не поздно начать всё сначала. В каждой сцене проскальзывает искренний юмор, который контрастирует с глубокими эмоциональными переживаниями героинь, позволяя обратиться к важным вопросам о жизни и любви.

Не пропустите возможность увидеть это трогательное произведение, которое оставит светлые воспоминания и приглашает нас поверить в силу чудес.