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Лысая певица
Киноафиша Лысая певица

Спектакль Лысая певица

Постановка
Линии 18+
Режиссер Александр Огарев
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Лысая певица» по пьесе Эжена Ионеско в театре «Линии»

В своей пьесе Ионеско отменяет привычные законы логики. Персонажи, освободившись от логичных оправданий своих слов и действий, начинают «парить» над сценой, подобно героям картин Шагала. Ионеско стал Эйнштейном театра, создав свою уникальную сценическую теорию относительности.

Такое пренебрежение к условностям реализма шокировало некоторых зрителей, в то время как другие были восхищены, почувствовав, что автор открыл им самих себя, скрытых за маской уверенности и логики.

Темы и образы Ионеско

Ионеско создает миры, в которых добросовестный врач оказывается не в силах спасти своего пациента, а люди, прожившие всю жизнь вместе, оказываются менее знакомыми друг с другом, чем случайные знакомые. Он затрагивает проблемы человеческой души и ее «заболачивания», а его персонаж, пожарный, с тоской ищет огонь в сердцах людей. Когда он находит его в любви с Мери, он обращается с этим огнем небрежно, теряя как Любовь, так и саму Мери.

О спектакле

Режиссером постановки является Александр Огарев, который также выступает в роли художника-постановщика. Художник по свету — Дмитрий Цупко, а художник по костюму — Ирина Андрющенко. В спектакле участвуют актеры: Владимир Воробьев, Ольга Щелокова, Александр Гайдаржи, Юлия Рубан, Юлия Саюшкина, Андрей Бахарев и Ира Варфоломеева.

Надеемся, что вы, посетив театр «Линии», почувствуете ту же гамму эмоций, что и зрители послевоенного Парижа — от гнева до тихого восторга, узнав в происходящем на сцене удивительные парадоксы, отражающие и ваши собственные переживания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Ростов-на-Дону, 22 августа
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