Онтье
Киноафиша Онтье

Спектакль Онтье

Постановка
Театр «Муха» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль в Театре «Муха»: история о любви и мечтах

В Театре «Муха» зрителей ждёт удивительный спектакль в жанре театра кукол. Это история о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, которая затрагивает самые тонкие струны человеческих взаимоотношений.

Постановка выполнена в визуально поэтичном стиле и идеально подойдёт тем зрителям, которые ценят эмоциональные истории и оригинальное исполнение. Спектакль рекомендован для слушателей старше четырёх лет, так что вы можете смело приходить с детьми, чтобы вместе оценить магию кукол на сцене.

Обязательно посетите этот уникальный спектакль, где каждая деталь и движение кукол создают завораживающий мир, наполненный красотой и смыслом.

Март
28 марта суббота
11:00
Театр «Муха» Ростов-на-Дону, Пушкинская, 57
от 1200 ₽

0+
Кукольный Детский
Кошки-мышки
19 марта в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 650 ₽
Горе от ума
16+
Комедия
Горе от ума
9 марта в 18:00 Ростовский молодежный театр
от 1000 ₽
Колобок-шоу
0+
Детский Кукольный
Колобок-шоу
12 апреля в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 600 ₽
