Спектакль Онтье

Кукольный спектакль в Театре «Муха»: история о любви и мечтах

В Театре «Муха» зрителей ждёт удивительный спектакль в жанре театра кукол. Это история о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, которая затрагивает самые тонкие струны человеческих взаимоотношений.

Постановка выполнена в визуально поэтичном стиле и идеально подойдёт тем зрителям, которые ценят эмоциональные истории и оригинальное исполнение. Спектакль рекомендован для слушателей старше четырёх лет, так что вы можете смело приходить с детьми, чтобы вместе оценить магию кукол на сцене.

Обязательно посетите этот уникальный спектакль, где каждая деталь и движение кукол создают завораживающий мир, наполненный красотой и смыслом.