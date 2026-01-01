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Поэтический квартирник актера театра и кино Ильи Ильиных
Киноафиша Поэтический квартирник актера театра и кино Ильи Ильиных

Спектакль Поэтический квартирник актера театра и кино Ильи Ильиных

16+
Возраст 16+

О спектакле

Поэтический квартирник: вечер для души

«Поэтический квартирник» — это встреча о любви, радости и счастье, пронизанная нотками грусти. Обсуждая воспоминания, расставания и несбывшиеся мечты, мы вновь и вновь поймем, что жизнь многогранна. Илья Ильиных приглашает вас в свой уютный мир поэзии.

В программе вечера прозвучат стихи как советских, так и современных авторов. Это уникальная возможность уделить время себе, насладиться гармонией слова и выразительным исполнением. Атмосфера квартирника позволит вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в глубокие размышления.

Об Илье Ильиных

Илья Ильиных — талантливый актер театра и кино, известный по ролям в современных российских сериалах и художественных фильмах. Одной из его первых заметных работ стала роль в фильме «Географ глобус пропил», где он сыграл в паре с Константином Хабенским. Его присутствие на сцене придаст вечеру особое очарование.

Приходите на «Поэтический квартирник» и найдите вдохновение в поэзии и живом исполнении. Это встреча станет отличной возможностью для людей, ценящих искусство слова.

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Сентябрь
Октябрь
24 сентября четверг
19:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
26 октября понедельник
19:00
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» Екатеринбург, пл. Субботников, 1
27 октября вторник
21:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28

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