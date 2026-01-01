Спектакль Поэтический квартирник актера театра и кино Ильи Ильиных

Поэтический квартирник: вечер для души

«Поэтический квартирник» — это встреча о любви, радости и счастье, пронизанная нотками грусти. Обсуждая воспоминания, расставания и несбывшиеся мечты, мы вновь и вновь поймем, что жизнь многогранна. Илья Ильиных приглашает вас в свой уютный мир поэзии.

В программе вечера прозвучат стихи как советских, так и современных авторов. Это уникальная возможность уделить время себе, насладиться гармонией слова и выразительным исполнением. Атмосфера квартирника позволит вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в глубокие размышления.

Об Илье Ильиных

Илья Ильиных — талантливый актер театра и кино, известный по ролям в современных российских сериалах и художественных фильмах. Одной из его первых заметных работ стала роль в фильме «Географ глобус пропил», где он сыграл в паре с Константином Хабенским. Его присутствие на сцене придаст вечеру особое очарование.

Приходите на «Поэтический квартирник» и найдите вдохновение в поэзии и живом исполнении. Это встреча станет отличной возможностью для людей, ценящих искусство слова.