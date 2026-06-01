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Спектакль Человек на часах

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль о парадоксах русского мира

Свердловский академический театр драмы приглашает зрителей на уникальный моноспектакль в одном действии, который раскрывает парадоксальность русского мира. История повествует о том, как маленький человек, проявляя смирение, совершает духовный подвиг.

В спектакле переплетаются такие чувства, как сострадание и долг, страх и любовь, отчаяние и вера. Эти эмоции наполняют загадочную русскую душу, создавая глубокую атмосферу размышлений о жизненных истинах и красках российской культуры.

На сцене зрители увидят талантливого актёра Антона Зольникова, который мастеровито передаст все нюансы персонажа и его внутренние противоречия. Это представление будет интересно тем, кто ищет ответы на важные вопросы о человеческой природе и культуре русской души.

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В других городах
Июнь
19 июня пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 500 ₽

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