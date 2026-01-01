Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в исполнении «Столичного классического балета Москва»

Зрителей ждёт встреча с одним из самых красивых и любимых произведений мировой хореографии — балетом П. И. Чайковского «Щелкунчик». Эта постановка представляется труппой «Столичный классический балет Москва», основанной в 1995 году и возглавляемой Галиной Салимовой, которая бережно хранит традиции русского классического балета.

Труппа состоит из талантливых артистов, выпускников ведущих российских балетных академий, прошедших строгий профессиональный отбор. Высокий уровень подготовки, отточенная техника и искренняя преданность сцене позволяют создавать постановки, в которых мастерство и эмоциональность соединяются с подлинным искусством. За годы своего существования театр воспитал множество танцовщиков, многие из которых стали солистами ведущих коллективов России и зарубежья. Особую гордость вызывает технический персонал театра, который также имеет профессиоальное образование и многолетний сценический опыт.

Волшебная атмосфера спектакля

Балет «Щелкунчик» — это волшебная история, наполненная светом, музыкой и рождественским чудом. На сцене оживают фантастические образы, сверкают костюмы, а чарующая музыка Чайковского возвращает каждого зрителя в детство, вызывая веру в чудеса.

Праздничное событие для всей семьи

Постановка труппы «Столичный классический балет Москва» — это не просто спектакль, а настоящее праздничное событие для всей семьи. Здесь величие классики, изысканная хореография и трепетное уважение к традициям русского балета гармонично переплетаются.

Приглашаем зрителей на встречу с бессмертной классикой — балетом «Щелкунчик», который неизменно наполняет сердца радостью, вдохновением и верой в чудо.