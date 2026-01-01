Оповещения от Киноафиши
Ханума
Киноафиша Ханума

Спектакль Ханума

Постановка
Свердловский театр драмы 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия "Ханума" в Свердловском академическом театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет комедию-водевиль в двух действиях "Ханума". Этот спектакль обещает быть увлекательным и оригинальным благодаря своей захватывающей интриге.

Сюжет

В центре истории — две свахи, Кабато и Ханума, которые соперничают за сердце князя Пантиашвили. У князя нет денег, но его великолепная карета с княжеским гербом делает его желанным женихом. Однако, как это часто бывает в комедиях, все не так просто: главный герой неожиданно отказывается от брака. Как разв unfold события и что ждёт наших героев дальше — сможете узнать, посетив спектакль.

Что ожидать от спектакля

"Ханума" привлечет любителей комедийных постановок. Легкий юмор и неожиданные повороты сюжета делают этот спектакль незабываемым. Отдельно стоит отметить великолепные костюмы и сценографию, которые создают атмосферу Кавказа.

Не упустите возможность насладиться этой комедией в традициях водевиля. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль Ханума

Апрель
14 апреля вторник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 400 ₽

