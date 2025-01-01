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Чехов. Хочется жить!
Киноафиша Чехов. Хочется жить!

Спектакль Чехов. Хочется жить!

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам рассказов А.П. Чехова

В основу спектакля «Чехов. Хочется жить!» легли известные и малоизвестные рассказы Антона Павловича Чехова. Это постановка о повседневной жизни, в которой юмор соседствует с глубокой жизненной философией. Спектакль представляет собой калейдоскоп чеховских персонажей и ситуаций, которые заставляют нас взглянуть на себя со стороны.

Тонкий юмор и беспощадная правда

Режиссёр Анджей Бубень отмечает, что раскрыть секрет чеховского юмора — задача не менее сложная, чем разгадывание тайн вселенной. Чехов был мастером сочетания жесткой правды о человеке с бесконечным состраданием к нему. Его юмор помогает увидеть нашу реальность в новом свете, рассмеяться над самими собой и ощутить истинную полноту жизни.

В спектакле использованы рассказы «Крыжовник», «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», «Шампанское» и многие другие. Эти произведения ярко передают атмосферу чеховского мира, полного противоречий, смешных и грустных ситуаций, где герои мечутся между страхами и надеждами, величием и ничтожностью.

Зритель как участник диалога

Центральная тема постановки — это диалог зрителя с Чеховым. Каждый зритель сможет узнать себя в этих героях, их судьбах и переживаниях. Чеховские истории помогают осмыслить собственную жизнь, заставляют задуматься о ценностях, о мечтах и комплексах, и о той внутренней силе, которая помогает нам надеяться на лучшее.

Зачем сегодня нужен Чехов?

«Тексты Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности и безысходности. Его юмор — это способ сопротивляться глупости и душевному мраку», — говорит режиссёр Анджей Бубень.

Спектакль «Чехов. Хочется жить!» — это больше чем просто театральное представление. Это шанс вступить в искренний диалог с великим писателем, прочувствовать каждый момент и по-новому взглянуть на себя и окружающий мир.

Спектакль обещает стать откровением для тех, кто ищет в театре не только развлечения, но и повод задуматься о жизни, смеяться и плакать вместе с чеховскими героями.

Режиссер
Анджей Бубень
В ролях
Олег Андреев
Анастасия Дюкова
Евгения Евстигнеева
Виталий Куликов
Антон Падерин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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