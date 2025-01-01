Меню
Подарок для Деда Мороза
Киноафиша Подарок для Деда Мороза

Спектакль Подарок для Деда Мороза

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Режиссер Эдуард Гайдай
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в театре марионеток им. Деммени

Приглашаем вас на увлекательное путешествие вместе с Обезьянкой и её друзьями – Бегемотиком и Страусёнком! Это будет незабываемое приключение из жаркой Африки в сказочную Лапландию, где герои решают вернуть справедливость и самостоятелно отправиться к Деду Морозу с подарками.

Интерактивный спектакль

«Подарок для Деда Мороза» – это весёлый музыкальный интерактивный спектакль для детей от трёх лет. Участники смогут не только наблюдать за приключениями героев, но и активно участвовать в действии.

Особенности посещения

Спектакль проходит в камерном пространстве театрального фойе, что создает уютную атмосферу для зрителей. Места для зрителей расположены на двух уровнях:

  • Ковер с подушками за театральным занавесом – для малышей;
  • Пронумерованные стулья перед театральным занавесом – для взрослых.

После открытия занавеса маленькие зрители имеют возможность пройти на ковер с подушками, тогда как взрослые занимают стулья в свободной рассадке.

Важно знать

Продажа билетов на спектакль предполагает свободную рассадку. Мы уверены, что этот спектакль подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и впечатления!

Не упустите возможность подарить вашему малышу сказку в этот Новый год!

Купить билет на спектакль Подарок для Деда Мороза

Декабрь
29 декабря понедельник
17:00
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
от 1500 ₽

