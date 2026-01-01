Спектакль Возлюбленные Марины

Возлюбленные Марины
12+
Продолжительность 70 минут
О спектакле

Спектакль-концерт о мужчинах Марины Цветаевой

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет уникальный спектакль-концерт, посвященный мужчинам, оставившим след в жизни и поэзии Марины Цветаевой. Это событие заинтересует как ценителей поэзии, так и тех, кто хочет глубже понять жизнь великой поэтессы.

Любовь и поэзия

Творчество Цветаевой неразрывно связано с темой любви. Эта тема может принимать различные формы — от платонической до физической. Первая любовь Марины была к Александру Пушкину, которого она воспринимала как живого собеседника. Она не только восхищалась им, но и ревновала, словно это реальное чувство.

Отношения с мужчинами

С Сергеем Эфроном Цветаева имела братскую любовь, о которой писала как о связующих нитях, соединяющих их сердца. Особое место занимает её эпистолярный роман с Борисом Пастернаком, где чувства обменивались через слова и расстояние. Кроме того, имела место и бурная страсть к Родзевичу. В каждом из этих увлечений Марина оставалась верна лишь себе, создавая прекрасные стихи о своей личной жизни.

Исполнитель

Спектакль исполнит талантливая Ольга Обуховская, которая подарит зрителям возможность вновь открыть для себя мир Цветаевой и её откровенные чувства.

Июнь
11 июня четверг
17:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1500 ₽

Я в костюме человека
16+
Драма

Я в костюме человека

1 июня в 19:30 Театр Поколений
Сон в летнюю ночь
16+
Драма

Сон в летнюю ночь

21 июня в 19:00 Дом актера им. Станиславского
от 500 ₽
Три орешка для Золушки
0+
Мюзикл Детский Ледовый

Три орешка для Золушки

25 февраля в 18:30 СК «Юбилейный»
от 1000 ₽
