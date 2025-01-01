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Плутни Скапена
Билеты от 700₽
Киноафиша Плутни Скапена

Спектакль Плутни Скапена

12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Плутовская комедия Мольера в театре «Сатирикон»

На сцене театра «Сатирикон» — комедия Мольера, в которой зрители могут увидеть одну из самых ярких фигур его пьес — ловкого слугу Скапена. Постановка, созданная Константином Райкиным, тонко сочетает элементы классической мольеровской комедии с современными театральными подходами. Мольер написал этот фарс 350 лет назад, и теперь его сюжет раскрывается в новом, актуальном контексте.

Роль Скапена: два актера

В спектакле роль Скапена исполняют два актера: Артём Осипов и Алексей Бардуков. Смена исполнителей — это не просто театральный приём, но и способ показать, как меняется восприятие театра и времени. Такой подход позволяет каждому актеру привнести свою уникальность в эту яркую и остросатирическую роль.

Игра, сатира и философия

Как отметил Константин Райкин, спектакль — это не только «игровой театр высшего класса», но и произведение с острой сатирой, затрагивающее важнейшие вопросы современной жизни. Несмотря на комические и веселые моменты, постановка наполнена глубокими философскими размышлениями, которые заставляют зрителей задуматься о сегодняшней реальности.

Смена эпох и актуальность

Каждая деталь спектакля, от декораций до игры актеров, передает ощущение перехода через века, где мольеровская сатира перекликается с современной реальностью. Постановка «Плутни Скапена» в театре «Сатирикон» — это встреча двух эпох: XVII века и нашего времени.

Режиссер
Константин Райкин
В ролях
Алексей Бардуков
Артем Осипов
Денис Суханов
Григорий Сиятвинда
Георгий Лежава

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена

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