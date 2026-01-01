Новый взгляд на классику: спектакль «Опус 48. Островский»

В Театре на Таганке состоится показ спектакля «Опус 48. Островский» под режиссурой Александра Карпушина, известного по работе над «Маскарадом». Этот спектакль представляет собой уникальную компиляцию различных пьес Александра Островского, в которой зрители получат возможность увидеть знакомые персонажи под новым углом.

Место действия и внутренний мир героев

Действие развернётся в провинциальном городе на Волге, который служит метафорой внутреннего состояния его жителей. В образе Ларисы Огудаловой, центральной героини, зрителю откроется нечто глубоко неразгаданное и роковое. Здесь прошлое стирается из памяти, а настоящее приобретает очертания непробудного сна, в котором всё кажется лишь игрой.

Возвращение старых связей

Лариса встревожена тем, что вскоре возвращается тот, кто покинул её двадцать лет назад. Этот неожиданный поворот поднимает важные вопросы о жизни, о том, почему мы не можем начать жить по своим правилам и преодолеть внутреннюю дисгармонию.

Цитаты и размышления режиссера

Александр Карпушин делится своими мыслями о конфликте беспредельности: «Почему мы всё время из себя что-то изображаем? Мы находимся на подмостках, будто это всё театр. Сейчас идёт репетиция, а потом, после, я заживу. Почему не сейчас?»

Спектакль «Опус 48. Островский» обещает стать не только захватывающим зрелищем, но и важным философским размышлением над традициями русского театра и человеческой природы. Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет для вас новые грани классической драмы.