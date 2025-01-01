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Приключения веселых пиратов
Билеты от 800₽
Киноафиша Приключения веселых пиратов

Спектакль Приключения веселых пиратов

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Илья Понизовкин
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Захватывающее театральное приключение с пиратами и чудовищами

Если вам нравятся приключения, весёлые компании, штормы и сражения, если в вашем сердце зреет буря и проворство, то этот спектакль-интермедия именно для вас!

Сражения и преодоление страха

Вас ждёт невероятное приключение, где мы сразимся с пиратами, преодолеем страх перед привидениями, исследуем пещеру, где живет чудовище, и, конечно же, закусим всё это акульими котлетами!

Необычные герои и незабываемые встречи

Приготовьтесь к невероятным событиям, где каждый сможет проявить смелость и отвагу в мире фантастических приключений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
27 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
5 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
17 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
26 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов Приключения веселых пиратов

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