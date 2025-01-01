Спектакль «Дуэль»: психологическая драма на сцене Современника

Спектакль «Дуэль» — это глубокая психологическая драма о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь и выйти из духовного тупика. Действие разворачивается на южном берегу Чёрного моря, в провинциальном городке, который угнетает своей скукой и жарой. Здесь время застывает, а жужжание мух становится символом духоты, внутреннего беспокойства и навязчивых мыслей.

Сюжет и герои

Главный герой, молодой чиновник Лаевский, сбегает в этот город с замужней женщиной Надеждой Фёдоровной в поисках любви и свободы, мечтая о «новой жизни». Однако его мечты оказываются иллюзией: любовь уходит, денег нет, а бремя ответственности становится невыносимым. Лаевский хочет только одного — снова сбежать.

Его антагонист, барон фон Корен, зоолог и дарвинист, видит в Лаевском человека-паразита, вредного для общества. Конфликт между ними перерастает в дуэль — не только физическую, но и нравственную, мировоззренческую. В «Дуэли» нет чёрного и белого; каждый герой проходит свой путь к себе настоящему, от осуждения к сочувствию, от гордыни к прощению.

Инсценировка и предупреждение

Инсценировку спектакля осуществил Алексей Артёмов. Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю борьбы за себя на сцене!