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Дуэль
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дуэль

Спектакль Дуэль

Постановка
Современник. Другая сцена 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Дуэль»: психологическая драма на сцене Современника

Спектакль «Дуэль» — это глубокая психологическая драма о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь и выйти из духовного тупика. Действие разворачивается на южном берегу Чёрного моря, в провинциальном городке, который угнетает своей скукой и жарой. Здесь время застывает, а жужжание мух становится символом духоты, внутреннего беспокойства и навязчивых мыслей.

Сюжет и герои

Главный герой, молодой чиновник Лаевский, сбегает в этот город с замужней женщиной Надеждой Фёдоровной в поисках любви и свободы, мечтая о «новой жизни». Однако его мечты оказываются иллюзией: любовь уходит, денег нет, а бремя ответственности становится невыносимым. Лаевский хочет только одного — снова сбежать.

Его антагонист, барон фон Корен, зоолог и дарвинист, видит в Лаевском человека-паразита, вредного для общества. Конфликт между ними перерастает в дуэль — не только физическую, но и нравственную, мировоззренческую. В «Дуэли» нет чёрного и белого; каждый герой проходит свой путь к себе настоящему, от осуждения к сочувствию, от гордыни к прощению.

Инсценировка и предупреждение

Инсценировку спектакля осуществил Алексей Артёмов. Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены, демонстрирующие курение табака. Курение вредит вашему здоровью.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю борьбы за себя на сцене!

Режиссер
Лейла Абу-аль-Кишек
В ролях
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Дмитрий Смолев
Семен Шомин
Марина Лебедева
Максим Теняков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 4000 ₽
28 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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