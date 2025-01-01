Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Письма любви
Киноафиша Письма любви

Спектакль Письма любви

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Мелисса и Эндрю»: Друзья навеки?.. Спектакль в Санкт-Петербурге

«Мелисса и Эндрю» – это спектакль о дружбе, о том, как жизненные обстоятельства могут свести людей вместе или, наоборот, разлучить их. Главные герои – Мелисса, одарённая девушка из богатой семьи, и Эндрю, парень из неблагополучной семьи. Их судьбы переплетаются на протяжении многих лет, несмотря на социальные барьеры и испытания.

Сложная судьба

Спектакль переносит зрителей в мир, где стечение обстоятельств решает, смогут ли они быть рядом. Мелисса опускается на самое дно, а Эндрю стремится к вершинам, и их переписка становится единственной нитью, связывающей их живые сердца. Как же судьба разлучает лучших друзей, и кто мешает им быть вместе?

Волшебная страна ОЗ

Зрители увидят, как Мелисса и Эндрю стремятся вернуться в волшебную страну ОЗ, символизирующую их детство и надежды. Эта страна полна чудес, и именно там они снова могут обрести счастье.

Накал страстей

Спектакль обещает блестящую игру актёров и пронзительный сюжет, который не оставит равнодушным даже самых искушённых зрителей. Каждая сцена насыщена эмоциями, а зрители будут погружены в напряжённую атмосферу с первых минут.

Обратите внимание: изменения в составе исполнителей могут произойти без дополнительного уведомления.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
20:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
26 сентября в 19:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
16 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Счастливые дни
16+
Драма Моноспектакль Музыка
Счастливые дни
9 января в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше