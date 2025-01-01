Моноспектакль «Письма к Лиличке»: Поэтика любви и тоски

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль «Письма к Лиличке», который погружает в творчество выдающегося русского шансонье Александра Вертинского. Это спектакль о его песнях, стихах и письмах, написанных в постиммиграционный советский период.

Темы спектакля

«Письма к Лиличке» — это маленький, но трогательный спектакль о поиске любви, отечества и своего места под солнцем. В центре истории — человек, который, под конец жизни, находит все, что искал, кроме покоя. Интимность и уязвимость героев — главные характеристики этого произведения.

Персонажи и исполнители

На сцене мы видим не блестящего ироничного артиста в темно-синем смокинге, а человека, тоскующего в одиночестве своей комнаты. Ульяна Ангелевская, известная певица и актриса, вживается в образ Вертинского, передавая его внутренние переживания через призму женского восприятия. Ее партнёр — кукла Черный Пьеро, персонаж комедии дель’арте, которого исполняет Дмитрий Мальцев, пианист-виртуоз и лауреат множества наград. Черный Пьеро становится альтер эго главного персонажа, его неизменным спутником на сцене.

Письма и воспоминания

Спектакль основан на письмах Вертинского к Лидии Вертинской, его единственной женщине, которая ждала его с бесконечных гастролей. Эти письма — не просто слова, а отражение его чувств. Начинаются они трепетным: «Лиличка…», и продолжаются через грусть, смех и недоумение.

Интересные факты

Зрители могут насладиться легкими акварельными образами женщин из его жизни — известной актрисы, робкой гимназистки, модели и танцовщицы. Все они, хотя и разные, имеют что-то общее, и каждая вносит свой вклад в его внутренний мир.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о любви, потере и поиске себя в мире, полном противоречий.