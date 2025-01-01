Меню
Цирк Фибоначчи: уникальный спектакль на грани искусства и циркового мастерства

Знаем, среди наших зрителей много смелых, тех, кто готов довериться и открыть для себя нечто новое. Мы рады представить вам наш новый спектакль «Цирк Фибоначчи», созданный под руководством талантливого режиссера Яны Туминой. Если вы готовы к необычным впечатлениям, то это именно то, что вам нужно!

Команда спектакля

Спектакль стал результатом творчества замечательной команды:

  • Яна Тумина — идея, сценография, режиссура
  • Анна Белич — хореография
  • Ярослав Митрофанов — разработка трюков
  • Ирина Митрофанова — постановка номеров, воздух
  • Александр Шепелюк — художник-технолог
  • Анатолий Гонье — композитор
  • Василий Ковалёв — художник по свету
  • Гоша Салтыков — техник по свету
  • Тони Шанихин, Егор Щербак — звук
  • Юлия Шаркина, Люся Шабатура — костюмы
  • Кира Камалидинова, Мария Перхун — объекты
  • Алексей Ланской — техническая поддержка
  • Ирина Даранова, Анастасия Пешкова — тренеры
  • Света Гашко, Наташа Буксеева — тьюторы-артисты

Артисты

Мы рады представить вам талантливых исполнителей, которые создадут магию на сцене:

  • Сарвар Шукуров
  • Мавадда Афеф
  • Катя Эдор
  • Андрей Ляхт
  • Надежда Ланская
  • Глеб Тихомиров
  • Лилу Митрофанова
  • Женя Миклин
  • Никита Косенков
  • Лиза Красноруцкая
  • Катя Мизернюк
  • Кира Чернофская
  • Настя Рюмина
  • Андрей Борков

И это еще не все! Наша команда продолжает расти, и мы с нетерпением ждём возможности представить вам всех участников проекта.

Если отсутствие описаний вас не пугает, а, наоборот, вызывает интерес и мурашки, купите билеты на спектакль «Цирк Фибоначчи» уже сегодня!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽
17 января суббота
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽
18 января воскресенье
19:00
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
от 1000 ₽

