Цирк Фибоначчи: уникальный спектакль на грани искусства и циркового мастерства
Знаем, среди наших зрителей много смелых, тех, кто готов довериться и открыть для себя нечто новое. Мы рады представить вам наш новый спектакль «Цирк Фибоначчи», созданный под руководством талантливого режиссера Яны Туминой. Если вы готовы к необычным впечатлениям, то это именно то, что вам нужно!
Команда спектакля
Спектакль стал результатом творчества замечательной команды:
- Яна Тумина — идея, сценография, режиссура
- Анна Белич — хореография
- Ярослав Митрофанов — разработка трюков
- Ирина Митрофанова — постановка номеров, воздух
- Александр Шепелюк — художник-технолог
- Анатолий Гонье — композитор
- Василий Ковалёв — художник по свету
- Гоша Салтыков — техник по свету
- Тони Шанихин, Егор Щербак — звук
- Юлия Шаркина, Люся Шабатура — костюмы
- Кира Камалидинова, Мария Перхун — объекты
- Алексей Ланской — техническая поддержка
- Ирина Даранова, Анастасия Пешкова — тренеры
- Света Гашко, Наташа Буксеева — тьюторы-артисты
Артисты
Мы рады представить вам талантливых исполнителей, которые создадут магию на сцене:
- Сарвар Шукуров
- Мавадда Афеф
- Катя Эдор
- Андрей Ляхт
- Надежда Ланская
- Глеб Тихомиров
- Лилу Митрофанова
- Женя Миклин
- Никита Косенков
- Лиза Красноруцкая
- Катя Мизернюк
- Кира Чернофская
- Настя Рюмина
- Андрей Борков
И это еще не все! Наша команда продолжает расти, и мы с нетерпением ждём возможности представить вам всех участников проекта.
Если отсутствие описаний вас не пугает, а, наоборот, вызывает интерес и мурашки, купите билеты на спектакль «Цирк Фибоначчи» уже сегодня!