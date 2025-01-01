Цирк Фибоначчи: уникальный спектакль на грани искусства и циркового мастерства

Знаем, среди наших зрителей много смелых, тех, кто готов довериться и открыть для себя нечто новое. Мы рады представить вам наш новый спектакль «Цирк Фибоначчи», созданный под руководством талантливого режиссера Яны Туминой. Если вы готовы к необычным впечатлениям, то это именно то, что вам нужно!

Команда спектакля

Спектакль стал результатом творчества замечательной команды:

Яна Тумина — идея, сценография, режиссура

— идея, сценография, режиссура Анна Белич — хореография

— хореография Ярослав Митрофанов — разработка трюков

— разработка трюков Ирина Митрофанова — постановка номеров, воздух

— постановка номеров, воздух Александр Шепелюк — художник-технолог

— художник-технолог Анатолий Гонье — композитор

— композитор Василий Ковалёв — художник по свету

— художник по свету Гоша Салтыков — техник по свету

— техник по свету Тони Шанихин, Егор Щербак — звук

— звук Юлия Шаркина, Люся Шабатура — костюмы

— костюмы Кира Камалидинова, Мария Перхун — объекты

— объекты Алексей Ланской — техническая поддержка

— техническая поддержка Ирина Даранова, Анастасия Пешкова — тренеры

— тренеры Света Гашко, Наташа Буксеева — тьюторы-артисты

Артисты

Мы рады представить вам талантливых исполнителей, которые создадут магию на сцене:

Сарвар Шукуров

Мавадда Афеф

Катя Эдор

Андрей Ляхт

Надежда Ланская

Глеб Тихомиров

Лилу Митрофанова

Женя Миклин

Никита Косенков

Лиза Красноруцкая

Катя Мизернюк

Кира Чернофская

Настя Рюмина

Андрей Борков

И это еще не все! Наша команда продолжает расти, и мы с нетерпением ждём возможности представить вам всех участников проекта.

Если отсутствие описаний вас не пугает, а, наоборот, вызывает интерес и мурашки, купите билеты на спектакль «Цирк Фибоначчи» уже сегодня!