Спектакль Две дамочки в сторону севера

«Две дамочки в сторону Севера». Искренний спектакль о жизни и смерти по пьесе французского драматурга Пьера Нотта

«Две дамочки в сторону Севера» — это исповедальный спектакль, в котором на одной сцене встречаются две актрисы: мама и дочка. Проект возник из желания сыграть вместе, и в ходе исполнения они затрагивают глубокие темы, о которых не принято говорить вслух. Вопросы близости, смерти и границ человеческой жизни становятся центральными в их диалоге.

Сюжет и персонажи

Пьеса французского драматурга Пьера Нотта служит основой для их разговоров. В центре сюжета — сёстры Анетта и Бернадетта, которые, потеряв мать, осознают, что не успели сказать и сделать самое важное. Мечты о жареной картошке, коктейле «Пина Колада» и вожделенной сигаретке становятся символами того, что осталось неизбывным.

Герои, угнав автобус, везут урну с прахом матери на кладбище, где похоронен отец, чтобы воссоединить своих родителей. Анна и Алёна, играя персонажей, одновременно представляют себя — это своеобразное роуд-муви, где зрители путешествуют не по внешнему миру, а по внутреннему миру героинь.

Личная история и актёрская династия

Спектакль обрамлен личными воспоминаниями и откровениями о детстве, о совместных обедах. Особую атмосферу придает актёрская династия: Алексей Арефьев — голос и лицо знаменитого ленинградского ТЮЗа, его супруга Алёна Ложкина — востребованная актриса, а их дочь Анна Арефьева — актриса «Мастерской» и режиссёр постановки. Также в семье есть бабушка и дедушка, которые тоже являются актёрами, а тётя — легендарная Ирина Соколова.

Темы и эмоции

«Две дамочки в сторону Севера» — это не просто спектакль, а поиск роли своей жизни. Анна и её мама на сцене переживают все то, что не удалось сделать в жизни, обсуждая самое сокровенное и страшное. Дорога к цели становится целью самой по себе, и на этом пути героини меняются, преодолевают страх и переживают настоящую близость. В конце концов, они пробуют как жареную картошку, так и вожделенный коктейль.

Приглашаем вас на этот трогательный спектакль, который заставит задуматься о главном в жизни.