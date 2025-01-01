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Билеты от 1000₽
Киноафиша Пиноккио

Спектакль Пиноккио

Постановка
Театр на Таганке 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Пиноккио» в Театре на Таганке

Спектакль «Пиноккио» — это история трансформации о том, как мы учим детей, а дети учат нас. Режиссёр Ярослав Жевнеров обращается к знакомой каждому сказке и находит в ней скрытые за традиционным сюжетом важные вопросы о родительских ожиданиях и желаниях. Главные герои спектакля сталкиваются с трудностями, чтобы принять несовершенство себя, несовершенство мира и понять, что именно в этом скрыта истинная красота и любовь.

Жанр и особенности постановки

Режиссёр определяет жанр постановки как «почти музыкальная трагикомедия о взрослении для детей и взрослых». Особую роль в спектакле играют куклы, которые преображают сцену в волшебное пространство, где оживают детские мечты и надежды. Это подчеркивает, что процесс взросления — это не только трудный и необходимый путь, но и радость открытия самого себя. Каждый должен научиться быть не просто тем, кем его хотят видеть, а тем, кем он является на самом деле.

Цитата режиссёра

Ярослав Жевнеров делится своими впечатлениями: «История Пиноккио волновала меня с раннего детства. Я всегда чувствовал, что сказка скрывает гораздо больше, что есть некий тайный, сакральный смысл всего происходящего с деревянным человечком. Я бы хотел, чтобы на этот спектакль приходили родители с детьми. Смыслы, заложенные в нашей постановке, будут понятны всем».

Не пропустите премьеру спектакля «Пиноккио»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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