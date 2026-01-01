Человек в футляре
Киноафиша Человек в футляре

Спектакль Человек в футляре

Театр современной драматургии 12+
«Человек в футляре»: Спектакль о тревожности и ответственности

В Театре современной драматургии пройдет спектакль, основанный на одноименном рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре». Это вторая постановка творческой группировки «Культурные люди», с которой началась их философия свободного театрального коллектива и их выступления в других театрах.

Сюжет спектакля повествует о жизни учителя Беликова, чьи футляры символизируют стремление к безопасности и изоляции от окружающего мира. Чехов мастерски показывает, что жизнь «как все» и «по правилам» порой может привести к огромной боли. Стремление к одиночеству становится естественным, но в то же время опасным желанием.

Каждый из нас знаком с уроками Чехова из школьной программы, где мы писали сочинения о «маленьком человеке». Однако повторное прочтение «Человека в футляре» дает нам понять, что это не просто история о Беликове, это глубокий трактат о тревожности — актуальной проблеме нашего времени. Главный герой оказывается ближе к нам, чем казалось в детстве. Футляр — это не просто калоши и зонтик, а способ спрятаться от мира, от ответственности и страха, лишь усугубляя собственные переживания.

Чехов демонстрирует, что жизнь «по правилам» часто оказывается проще, чем выход за пределы ограничений и запретов, который может обернуться душевной и физической болью. Страх перед окружающим миром подталкивает нас скидывать ответственность на других, однако, глядя на таких, как Беликов, мы осознаем, что «не стало лучше».

Что такое футляр? Обычная ли это стремление к одиночеству? И кто на самом деле человек в футляре? Об этом и многом другом расскажет спектакль «Культурные люди», предлагая зрителям яркие образы и глубокие размышления.

Июнь
6 июня суббота
16:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
19:30
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
7 июня воскресенье
19:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽

