Спектакль Он был титулярный советник

Спектакль по Гоголю в Мастерской Петра Фоменко

В театре «Мастерская Петра Фоменко» ждёт зрителей спектакль по произведению Николая Гоголя, который адаптировал сам основатель театра, Пётр Фоменко. Основой для сюжета стали «Записки сумасшедшего», в которых раскрывается внутренний мир мелкого чиновника, погружающегося в мир иллюзий и безумия.

Формат и содержание

Эта постановка исполнена в формате моноспектакля, что позволяет акцентировать внимание на психологической глубине и уникальном восприятии главного героя. Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и экспериментальные формы театрального искусства.

Идея и атмосфера

История маленького человека с большими амбициями начинается в небольшой петербургской комнатенке и заканчивается в сумасшедшем доме. Первоначально она подаётся с добродушной насмешкой и лёгкой иронией, но постепенно интонация спектакля становится мрачной и насыщенной. Это вызывает ассоциации с гротесковыми пьесами Сухово-Кобылина.

Игра актёра

Анатолий Горячев, исполняющий роль Поприщина, передаёт медленное угасание человеческого разума с устрашающей убедительностью и точностью, что усиливает эмоциональное восприятие спектакля.