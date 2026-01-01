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Он был титулярный советник
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Киноафиша Он был титулярный советник

Спектакль Он был титулярный советник

По повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 12+
Продолжительность 1 час 40 минут без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по Гоголю в Мастерской Петра Фоменко

В театре «Мастерская Петра Фоменко» ждёт зрителей спектакль по произведению Николая Гоголя, который адаптировал сам основатель театра, Пётр Фоменко. Основой для сюжета стали «Записки сумасшедшего», в которых раскрывается внутренний мир мелкого чиновника, погружающегося в мир иллюзий и безумия.

Формат и содержание

Эта постановка исполнена в формате моноспектакля, что позволяет акцентировать внимание на психологической глубине и уникальном восприятии главного героя. Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и экспериментальные формы театрального искусства.

Идея и атмосфера

История маленького человека с большими амбициями начинается в небольшой петербургской комнатенке и заканчивается в сумасшедшем доме. Первоначально она подаётся с добродушной насмешкой и лёгкой иронией, но постепенно интонация спектакля становится мрачной и насыщенной. Это вызывает ассоциации с гротесковыми пьесами Сухово-Кобылина.

Игра актёра

Анатолий Горячев, исполняющий роль Поприщина, передаёт медленное угасание человеческого разума с устрашающей убедительностью и точностью, что усиливает эмоциональное восприятие спектакля.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев

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Июль
Октябрь
2 июля четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
18 июля суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1000 ₽

Фотографии

Он был титулярный советник Он был титулярный советник Он был титулярный советник Он был титулярный советник Он был титулярный советник Он был титулярный советник

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