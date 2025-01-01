Меню
Сельская честь
Билеты от 1700₽
Киноафиша Сельская честь

Спектакль Сельская честь

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Сельская честь в Геликон-опере: Возрождение классики

Театр «Геликон-опера» приглашает зрителей на спектакль «Сельская честь», который стал настоящим образцом веризма. Восхитительная постановка в версии прославленного режиссера Бертмана обретает новое дыхание и свежие краски. Это знаковое культурное событие 2023 года, которое не оставит равнодушным никого.

Сюжет и атмосфера

Спектакль переносит зрителей в мир сицилийских страстей, где горячее итальянское солнце и простые, но глубокие человеческие истории переплетаются в захватывающей музыкальной палитре. Уникальная атмосфера, созданная благодаря насыщенным музыкальным картинам, делает «Сельскую честь» настоящим праздником для любителей театра.

Почему стоит посетить?

Эта постановка обещает заворожить зрителей своей монументальностью и эмоциональной глубиной. Невероятные актерские performances и тщательно проработанная сценография создают незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго.

Билеты на спектакль

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спешите купить билеты, ведь их осталось совсем немного. «Сельская честь» — это то, что нужно для запоминающегося отдыха и ярких эмоций!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 2600 ₽
29 августа
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1700 ₽
30 августа
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 2100 ₽

Фотографии

Сельская честь Сельская честь

