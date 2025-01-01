Спектакль Сон в летнюю ночь

Шекспировская магия под звездным небом

«Сон в летнюю ночь» — спектакль-праздник, где сказка Шекспира объединяет смешную и динамичную комедию с феями и фавнами, классическую поэзию и неожиданные шутки.

Любовь и преследования

Тезей готовится к свадьбе с царицей амазонок Ипполитой. Но Эгей требует справедливости: его дочь Гермия сбежала с возлюбленным, отказавшись от навязанного брака. За беглецами гонятся, а за преследователями — новые преследователи.

Погоня в волшебный лес

Так герои оказываются в чарующем лесу, где причудливые совпадения и волшебство переворачивают все с ног на голову.