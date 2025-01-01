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Сон в летнюю ночь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сон в летнюю ночь

Спектакль Сон в летнюю ночь

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Шекспировская магия под звездным небом

«Сон в летнюю ночь» — спектакль-праздник, где сказка Шекспира объединяет смешную и динамичную комедию с феями и фавнами, классическую поэзию и неожиданные шутки.

Любовь и преследования

Тезей готовится к свадьбе с царицей амазонок Ипполитой. Но Эгей требует справедливости: его дочь Гермия сбежала с возлюбленным, отказавшись от навязанного брака. За беглецами гонятся, а за преследователями — новые преследователи.

Погоня в волшебный лес

Так герои оказываются в чарующем лесу, где причудливые совпадения и волшебство переворачивают все с ног на голову.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Денис Нагретдинов
Илона Барышева
Константин Курочкин
Любовь Ярлыкова
Максим Гигенин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь Сон в летнюю ночь

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