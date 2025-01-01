Спектакль по мотивам фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года»

Спектакль «Девять» — это яркая интерпретация одного из самых известных фильмов Михаила Ромма «Девять дней одного года». Режиссер-постановщик Сергей Виноградов и драматург Валерий Печейкин берутся за сложную историю о двух физиках-ядерщиках, влюбленных в одну девушку, и двух товарищах, работающих над важным научным экспериментом. Один из них готов рискнуть жизнью ради науки.

Новая жизнь киноклассики

В этом спектакле стилистика киноклассики 60-х значительно обновляется. Классические диалоги фильма переплетаются с современными монологами о Сколково и межпланетных открытиях, что придает произведению актуальность и дополнительный смысл.

О спектакле

«Девять» — это не только история любви и преданности, но и размышления о месте науки в современной жизни. Спектакль обращает внимание на важные вопросы, с которыми сталкивается человечество в век технологий.

Зрителей ожидает не только интригующий сюжет, но и визуально захватывающее оформление сцен, которое отсылает к эстетике 60-х годов, создавая ауру таинственности и романтики.

Не упустите шанс увидеть эту необычную постановку, которая соединяет классику с современными реалиями.