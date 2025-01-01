Меню
Девять
Билеты от 1000₽
Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 110 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

Спектакль по мотивам фильма Михаила Ромма «Девять дней одного года»

Спектакль «Девять» — это яркая интерпретация одного из самых известных фильмов Михаила Ромма «Девять дней одного года». Режиссер-постановщик Сергей Виноградов и драматург Валерий Печейкин берутся за сложную историю о двух физиках-ядерщиках, влюбленных в одну девушку, и двух товарищах, работающих над важным научным экспериментом. Один из них готов рискнуть жизнью ради науки.

Новая жизнь киноклассики

В этом спектакле стилистика киноклассики 60-х значительно обновляется. Классические диалоги фильма переплетаются с современными монологами о Сколково и межпланетных открытиях, что придает произведению актуальность и дополнительный смысл.

«Девять» — это не только история любви и преданности, но и размышления о месте науки в современной жизни. Спектакль обращает внимание на важные вопросы, с которыми сталкивается человечество в век технологий.

Зрителей ожидает не только интригующий сюжет, но и визуально захватывающее оформление сцен, которое отсылает к эстетике 60-х годов, создавая ауру таинственности и романтики.

Не упустите шанс увидеть эту необычную постановку, которая соединяет классику с современными реалиями.

Режиссер
Сергей Виноградов
В ролях
Александр Хотенов
Екатерина Стеблина
Мария Лисовая
Анатолий Просалов
Андрей Злобин

Январь
Февраль
29 января четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
11 февраля среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

