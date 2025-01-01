Спектакль Павел I

История Павла I глазами Натальи Ковалёвой

Режиссёр Наталья Ковалёва делится размышлениями о своём спектакле:

«История Павла I – это очень русская, бурная и противоречивая история. Его личность – человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, склонного к поэтической импровизации и одновременно болезненно самолюбивого, нервного – не может оставить равнодушным.

Кто-то называет его "идиотом", а кто-то считает "гением". Но истина, как всегда, посередине. "Я – человек", – говорит Павел. Человек, чьё самое горячее желание – сделать всех счастливыми. Именно в этом и заключается его трагическое несовпадение с окружающими: каждый из них хочет счастья только для себя.

Время примиряет нас с прошлым, а история нередко совершает "реабилитацию" героев ушедших эпох. Услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нём глубокое человеческое страдание нужно для того, чтобы задуматься о нас, сегодняшних».