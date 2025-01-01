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Павел I
Билеты от 7200₽
Киноафиша Павел I

Спектакль Павел I

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 7200₽

О концерте/спектакле

История Павла I глазами Натальи Ковалёвой

Режиссёр Наталья Ковалёва делится размышлениями о своём спектакле:

«История Павла I – это очень русская, бурная и противоречивая история. Его личность – человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного, склонного к поэтической импровизации и одновременно болезненно самолюбивого, нервного – не может оставить равнодушным.

Кто-то называет его "идиотом", а кто-то считает "гением". Но истина, как всегда, посередине. "Я – человек", – говорит Павел. Человек, чьё самое горячее желание – сделать всех счастливыми. Именно в этом и заключается его трагическое несовпадение с окружающими: каждый из них хочет счастья только для себя.

Время примиряет нас с прошлым, а история нередко совершает "реабилитацию" героев ушедших эпох. Услышать время, заглянуть в свою историю, присмотреться к личности Павла I и увидеть в нём глубокое человеческое страдание нужно для того, чтобы задуматься о нас, сегодняшних».

Режиссер
Наталия Ковалева
В ролях
Александр Олешко
Александр Олешко
Юрий Поляк
Юрий Поляк
Ирина Дымченко
Виталий Иванов
Игорь Карташев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 7200 ₽

Фотографии

Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I Павел I

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