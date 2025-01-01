Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пикник. Юбилейный тур
Киноафиша Пикник. Юбилейный тур

Пикник. Юбилейный тур

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сюрреалистичное шоу группы «Пикник» в Уфе

Формула успеха группы «Пикник» заключается в уникальном сочетании блюз-рока и гитарной психоделии. Их музыка — это не просто мелодии, а целая вселенная, в которой переплетаются поэтичные и задумчивые истории.

Поэтика и образность

Сюжеты, создаваемые коллективом Эдмунда Шклярского, отличаются эффектной образной выразительностью. Хиты, такие как «У шамана три руки» и «Королевство кривых», напоминают ожившие полотна Сальвадора Дали, наложенные на хипповскую поэтику группы «Аквариум».

Яркая сценография

Сценография шоу «Пикника» также привлекает внимание. Яркие декорации и необычные визуальные решения создают уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир сюрреализма.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность стать частью этого волшебного путешествия в мир музыки и искусства. Билеты на спектакль доступны по ссылке на официальном сайте группы.

Погрузитесь в атмосферу, где музыка и визуальные образы сливаются воедино. «Пикник» — это не просто концерт, это настоящее событие для всех ценителей искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 5 февраля
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Пикник. Юбилейный тур

В ближайшие дни

Криминальный бит. 5 лет в деле
18+
Хип-хоп
Криминальный бит. 5 лет в деле
30 октября в 20:00 Dom Печати
от 1800 ₽
Мураками. Избранное
12+
Рок
Мураками. Избранное
26 октября в 19:00 Максимилианс
от 1500 ₽
Света. Большой сольный концерт
18+
Поп
Света. Большой сольный концерт
28 ноября в 20:00 Тинькофф-холл
от 3450 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше