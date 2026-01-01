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Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra
Билеты от 2500₽
Киноафиша Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra

Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Эпическая симфония рок-хитов от Concord Orchestra

2 апреля 2027 года в Государственном Кремлевском Дворце пройдет уникальное шоу «Симфонические рок-хиты. Крылья грифона», организованное Concord Orchestra. Это событие объединит звучание классической симфонической музыки и мощные ритмы рок-музыки, подарив зрителям незабываемые эмоции.

В программе концерта вы сможете услышать знаменитые рок-композиции, мастерски аранжированные для симфонического оркестра. Каждое произведение будет представлено в новой интерпретации, с использованием широкого спектра музыкальных инструментов, что позволит зрителям взглянуть на знакомые мелодии под совершенно новым углом.

Не забудьте заранее приобрести билеты и прийти в Государственный Кремлевский Дворец, чтобы избежать очередей. Вход на территорию Кремля и в сам дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия, а тщательный досмотр сотрудников Федеральной службы охраны на Кутафьей башне может занять некоторое время.

Это один из тех концертов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Vas не только ощутите мощь рок-музыки, но и насладитесь великолепием классической симфонии в исполнении талантливых музыкантов Concord Orchestra.

Купить билет на концерт Шоу. Симфонические рок-хиты. Крылья грифона: Concord Orchestra

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Апрель
2 апреля пятница
20:00
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