Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

Рок в необычном звучании на виолончелях

В арт-пространстве «Особняк 1898» вас ждет уникальное музыкальное событие. Виртуозные музыканты представят рок-хиты в оригинальной интерпретации – на виолончелях. Это вечер, который изменит ваше представление о классике рока и подарит фейерверк эмоций!

В программе концерта – культовые рок-композиции, которые зазвучат по-новому:

Queen – The Show Must Go On

Linkin Park – Numb

Metallica – Nothing Else Matters

AC/DC – Highway to Hell

Muse – Sing for Absolution

Radiohead – Creep

Coldplay – Viva la Vida

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

И многое другое!

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет своим эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых кинотеатров, уже звучали мелодии, которые теперь исполнят для вас радостные виртуозы.

Исполнители

Вечер будет представлен коллективом Iron Cellos.

Информация о билетах

В продаже билеты трех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта – 75 минут. Данный концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.