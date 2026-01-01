Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

В арт-пространстве «Особняк 1898» вас ждет уникальное музыкальное событие. Виртуозные музыканты представят рок-хиты в оригинальной интерпретации – на виолончелях. Это вечер, который изменит ваше представление о классике рока и подарит фейерверк эмоций!
В программе концерта – культовые рок-композиции, которые зазвучат по-новому:
Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет своим эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых кинотеатров, уже звучали мелодии, которые теперь исполнят для вас радостные виртуозы.
Вечер будет представлен коллективом Iron Cellos.
В продаже билеты трех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:
Продолжительность концерта – 75 минут. Данный концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.