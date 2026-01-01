Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях
Киноафиша Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

6+
Возраст 6+

О концерте

Рок в необычном звучании на виолончелях

В арт-пространстве «Особняк 1898» вас ждет уникальное музыкальное событие. Виртуозные музыканты представят рок-хиты в оригинальной интерпретации – на виолончелях. Это вечер, который изменит ваше представление о классике рока и подарит фейерверк эмоций!

В программе концерта – культовые рок-композиции, которые зазвучат по-новому:

  • Queen – The Show Must Go On
  • Linkin Park – Numb
  • Metallica – Nothing Else Matters
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Muse – Sing for Absolution
  • Radiohead – Creep
  • Coldplay – Viva la Vida
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • И многое другое!

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», который является памятником архитектуры и хранит дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет своим эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где находился один из первых кинотеатров, уже звучали мелодии, которые теперь исполнят для вас радостные виртуозы.

Исполнители

Вечер будет представлен коллективом Iron Cellos.

Информация о билетах

В продаже билеты трех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта – 75 минут. Данный концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
13 марта пятница
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
18 апреля суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Александр Панайотов
12+
Поп
Александр Панайотов
24 марта в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 4500 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
13 августа в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Магия свечей. Триумфальный орган
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Триумфальный орган
27 марта в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше