Магия свечей. Queen Symphony

Концерт Queen Symphony от Virtuoso Show Orchestra

Солисты Virtuoso Show Orchestra представляют концертную программу Queen Symphony — шедевры легендарной группы Queen, которая на протяжении десятилетий задавала новые стандарты рок-шоу. Концерт станет уникальным событием, где стадионная энергия Queen объединится с оперной драматургией, превращая музыкальные композиции в захватывающее сценическое действие.

Музыка, которую вы запомните

Программа включает в себя авторские аранжировки известных хитов: от мощного импульса We Will Rock You до масштабного звучания Bohemian Rhapsody, от драйва Another One Bites the Dust до лирики Who Wants to Live Forever и Love of My Life. Каждое произведение обретёт новое прочтение и заставит ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Место проведения

Концерт состоится в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь бурлила торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна».

Также стоит отметить, что на втором этаже размещался один из первых электробиографов — первых кинотеатров, где уже звучала музыка, которую вы услышите на этом концерте.

Не пропустите!

Этот концерт — возможность стать свидетелем уникального музыкального опыта, который объединяет великолепие классической музыки и ярость рок-звучания. Будьте готовы насладиться неповторимыми мелодиями и энергией Queen в исполнении Virtuoso Show Orchestra!