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Дюймовочка
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Спектакль Дюймовочка

0+
Режиссер Николай Боровков
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольная постановка сказки Ганса Христиана Андерсена

Приглашаем вас на спектакль, основанный на знаменитой сказке датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

Это всем знакомая и любимая история о крошечной девочке, появившейся на свет из распустившегося цветка.

Удивительные встречи

В своем путешествии Дюймовочка встречает множество необычных существ: жабы, жуки, крот, полевая мышь и птичка-ласточка. Каждая встреча становится важным шагом на пути к счастью, которое ожидает её в цветущей стране эльфов.

Интерактивное представление

Рассказывают и показывают эту волшебную сказку зрителям забавная парочка — озорной Клумпе-Думпе и мечтательная Иведе-Аведе. Они не только играют с куклами различных систем, но и поют, и танцуют, создавая яркое и запоминающееся представление.

Не пропустите возможность погрузиться в волшебный мир Дюймовочки!

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